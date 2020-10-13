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Общество

Двое школьников угнали «шестерку» в Великих Луках

С 30 сентября по 12 октября в Великих Луках от дома на проспекте Гагарина неизвестные угнали автомобиль ВАЗ-21063. Владелец легковушки обратился с заявлением о произошедшем в полицию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вскоре полиция задержала подозреваемых. Ими оказались двое великолукских учащихся в возрасте 15 и 16 лет. Они дали признательные показания. Угнанный автомобиль обнаружили в городе.

Выяснилось, что подростки установили на заинтересовавшую их чужую «шестерку» аккумулятор и использовали машину для своих нужд. Полиция проводит проверку.

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