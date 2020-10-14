Опубликован режим работы выставки «Три века Двора Постниковых» в Псковском музее-заповеднике

00:00, 14 октября 2020, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике с 12 октября открыта для посещения выставка «Три века Двора Постниковых». Актуальные часы работы музейных объектов опубликованы в Instagram-аккаунте учреждения.

Выставка открыта для посещения ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00 по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

Стоимость билетов: взрослый - 100 рублей; льготный – 50 рублей; семейный - 250 рублей.

Как сообщают организаторы, выставка из фондов музея знакомит посетителей с историей жизни и бытования купеческих палат XVII века знаменитых купцов Постниковых. На выставке представлены археологические предметы, найденные во время раскопок на территории двора, артефакты из гражданских построек XVII-XVIII веков Пскова, копии рисунков известного псковского архитектора-реставратора Юрия Павловича Спегальского.

Отдельное внимание уделено временам бытования двора Постниковых (Мешок I и II), когда в разные периоды в здании размещались различные ведомства. Документы эпох дополнены визуальным рядом и экспонатами XVIII-XIX веков.

Смотрите наш фоторепортаж с открытия выставки в Палатах Постниковых.