Из-за тренировочных сборов по ралли перекроют дорогу в трёх районах Псковской области

22:11, 13 октября 2020, ПАИ

С 13 по 14 октября в связи с проведением индивидуальных тренировочных сборов по ралли, временно перекроют дороги в Плюсском, Псковском и Пустошкинском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

13 октября с 10:00 до 18:00 будет закрыт участок дороги Малая Толбица – Гверздонь – Мельница от деревни Гверздонь до деревни Вязки Псковского района.

14 октября прекращение движения вводится с 10:00 до 18:00 на дороге Заполье – Любенск – Вечаша от деревни Любенск до деревни Шереги Плюсского района.

14 октября с 10:00 до 18:00 нельзя будет проехать по участку дороги Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района.

Временное прекращение движения обеспечивает госавтоинспекция.