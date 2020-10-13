0
22:11
Из-за тренировочных сборов по ралли перекроют дорогу в трёх районах Псковской области
21:35
Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах
21:05
Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G
20:33
Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
20:16
В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы
19:18
Криштиану Роналду заболел COVID-19
18:47
В Великих Луках установили новую скульптуру лучника
Еще новости
Общество

Из-за тренировочных сборов по ралли перекроют дорогу в трёх районах Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

С 13 по 14 октября в связи с проведением индивидуальных тренировочных сборов по ралли, временно перекроют дороги в Плюсском, Псковском и Пустошкинском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

13 октября с 10:00 до 18:00 будет закрыт участок дороги Малая Толбица – Гверздонь – Мельница от деревни Гверздонь до деревни Вязки Псковского района.

14 октября прекращение движения вводится с 10:00 до 18:00 на дороге Заполье – Любенск – Вечаша от деревни Любенск до деревни Шереги Плюсского района.

14 октября с 10:00 до 18:00 нельзя будет проехать по участку дороги Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района.

Временное прекращение движения обеспечивает госавтоинспекция.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Из-за тренировочных сборов по ралли перекроют дорогу в трёх районах Псковской области
13 октября 2020
Из-за тренировочных сборов по ралли перекроют дорогу в трёх районах Псковской области
Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах
13 октября 2020
Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах
Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G
13 октября 2020
Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G
Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
13 октября 2020
Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы
13 октября 2020
В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы
Криштиану Роналду заболел COVID-19
13 октября 2020
Криштиану Роналду заболел COVID-19
В Великих Луках установили новую скульптуру лучника
13 октября 2020
В Великих Луках установили новую скульптуру лучника
Командующий ВДВ Андрей Сердюков подвел итоги проверки Псковского десантно-штурмового соединения
13 октября 2020
Командующий ВДВ Андрей Сердюков подвел итоги проверки Псковского десантно-штурмового соединения

Идет загрузка...