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Общество

Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах

Фото: региональное отделение «Единой России».

Псковские волонтеры центра «Единой России» раздали более 500 медицинских масок и 500 комплектов перчаток жителям Пскова на остановках и в автобусах города, в рамках благотворительной акции «Береги себя» 13 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении «Единой России».

Вместе со средствами индивидуальной защиты псковичи получали памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Печатные материалы были разработаны в волонтерском центре «Единой России».

«В Пскове растет количество зараженных коронавирусом. В связи с этим волонтеры «Единой России» регулярно проводят мероприятия по раздаче средств индивидуальной защиты в местах скопления людей. Мы призываем людей заботиться о своем здоровье, соблюдать меры профилактики, чтобы уберечь себя и окружающих от коронавирусной инфекции», - отметил активист псковского волонтерского центра «Единой России» Александр Андреев.

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