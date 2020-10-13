Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами

20:33, 13 октября 2020, ПАИ

Собственник участка расчищает территорию псковского приюта «Лесопилка» бульдозерами. Об этом приют сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Половина территории хозяин «Лесопилки» расчищает бульдозерами. Одновременно с этим идет ремонт крыши и убираются «лишние» для собственника стены здания. Собак нам пришлось максимально уплотнить», - поделились с читателями зоозащитники, добавив, что животные продолжают поступать каждый день и в настоящий момент «заняты все мыслимые и немыслимые свободные от перестройки уголки зданий и территории». В сообщении отмечается, что организация вновь задействовали передержку животных.

«Поверьте, работать под шум бульдозеров, сносящих то, во что вкладывалась душа, морально очень тяжело, но мы работаем. Принимаем гостей, не истерим, приводим в порядок новых животных, лечим и оперируем, облагораживаем и делаем удобной для животных ту часть территории, куда нам пришлось сдвинуться», - подчеркнули в приюте.

По словам руководителей приюта, они не прекращают поиски новой территории или нового промышленного объекта, выставленного на продажу.

«Мы бесконечно благодарим всех, кто поддерживает животных приюта! А их на 13.10.2020 - 116! Мы по-прежнему зависим только от вас», - отметили зоозащитники.