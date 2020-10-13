0
22:11
Из-за тренировочных сборов по ралли перекроют дорогу в трёх районах Псковской области
21:35
Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах
21:05
Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G
20:33
Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
20:16
В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы
19:18
Криштиану Роналду заболел COVID-19
18:47
В Великих Луках установили новую скульптуру лучника
Еще новости
Общество

Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами

  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»
  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»
  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»
  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»
  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»
  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»
  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»
  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»
  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»
  • Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
    Фото: «Лесопилка»

Собственник участка  расчищает территорию псковского приюта «Лесопилка» бульдозерами. Об этом приют сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Половина территории хозяин «Лесопилки» расчищает бульдозерами. Одновременно с этим идет ремонт крыши и убираются «лишние» для собственника стены здания. Собак нам пришлось максимально уплотнить», - поделились с читателями  зоозащитники, добавив, что животные продолжают поступать каждый день и в настоящий момент «заняты все мыслимые и немыслимые свободные от перестройки уголки зданий и территории». В сообщении отмечается, что организация вновь задействовали передержку животных.

«Поверьте, работать под шум бульдозеров, сносящих то, во что вкладывалась душа, морально очень тяжело, но мы работаем. Принимаем гостей, не истерим, приводим в порядок новых животных, лечим и оперируем, облагораживаем и делаем удобной для животных ту часть территории, куда нам пришлось сдвинуться», - подчеркнули в приюте.

По словам руководителей приюта, они не прекращают поиски новой территории или нового промышленного объекта, выставленного на продажу.

«Мы бесконечно благодарим всех, кто поддерживает животных приюта! А их на 13.10.2020 - 116! Мы по-прежнему зависим только от вас», - отметили зоозащитники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Из-за тренировочных сборов по ралли перекроют дорогу в трёх районах Псковской области
13 октября 2020
Из-за тренировочных сборов по ралли перекроют дорогу в трёх районах Псковской области
Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах
13 октября 2020
Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах
Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G
13 октября 2020
Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G
Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
13 октября 2020
Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы
13 октября 2020
В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы
Криштиану Роналду заболел COVID-19
13 октября 2020
Криштиану Роналду заболел COVID-19
В Великих Луках установили новую скульптуру лучника
13 октября 2020
В Великих Луках установили новую скульптуру лучника
Командующий ВДВ Андрей Сердюков подвел итоги проверки Псковского десантно-штурмового соединения
13 октября 2020
Командующий ВДВ Андрей Сердюков подвел итоги проверки Псковского десантно-штурмового соединения

Идет загрузка...