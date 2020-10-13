Бесплатные консультации по интернет-маркетингу от «CoffeeStudio» и АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»- новая мера поддержки псковского бизнеса

18:12, 13 октября 2020, ПАИ

Весна показала, что быть в сети уже не прихоть, а средство выживания бизнеса.

Интернет-маркетинг имеет много возможностей и инструментов, но при этом для каждой ниши нужно подобрать свой рецепт продвижения. Иначе это приведет к бесконечным пробам и экспериментам, а цена ошибки здесь — деньги и время.

Чтобы реклама в интернете была успешной нужно пройти целую цепочку действий:

1. Проанализировать сам продукт, прошлый опыт продаж, чтобы выявить успешные стратегии и тупиковые шаги.

2. Найти слабые места в бизнесе и устранить их до того, как вы начнете вкладывать дополнительные бюджеты в увеличение потока клиентов.

3. Проанализировать своих конкурентов и «подсмотреть» удачные решения, если они вам подходят. Или выбрать совершенно новый путь для себя.

4. Поставить бизнес-цели с четкими сроками и выбрать инструменты для их достижения:

- где искать клиентов - на Яндексе, в Google или социальных сетях,

- что именно предлагать в первую очередь,

- как увеличить средний чек или вызвать желание совершить повторную покупку.

5. А затем расписать подробно свои действия шаг за шагом и начать действовать, проверяя план на практике.