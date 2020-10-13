Командующий ВДВ Андрей Сердюков подвел итоги проверки Псковского десантно-штурмового соединения

18:30, 13 октября 2020, ПАИ

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков подвел итоги комплексной контрольной проверки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Все составы воинских частей и подразделений, были оценены по результатам контрольных занятий по стрельбе, выполнению нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

На полигоне «Струги Красные» управление гвардейского соединения и командиры десантно-штурмовых полков сдало экзамен по лично командующему ВДВ огневой подготовке на БМД-2 и БМД-4м.

Командующий ВДВ Андрей Сердюков отметил лучших военнослужащих и выдал почетные грамоты командиру ремонтной роты гвардии капитану Евгений Иванов, командиру батареи гвардии капитану Алексей Шерешков, командиру орудия гвардии сержанту Александр Филатов, командиру десантно-штурмового батальона гвардии майору Александр Досягаев и командиру взвода гвардии лейтенанту Дмитрий Николаенко.

«Для гвардейской десантно-штурмовой дивизии – это завершающий этап контрольной проверки, которая проводится под моим руководством комплексной группой командования Воздушно-десантных войск. На занятиях по огневой подготовке упражнения контрольных стрельб выполняло командование соединения, а также всех десантно-штурмовых полков. Одновременно в других соединениях ВДВ идёт контрольная проверка. В конце октября будут подведены итоги, где будут выставлены оценки всем дивизиям и бригадам ВДВ, - отметил генерал-полковник Сердюков.

В летнем периоде обучения десантниками из Пскова осуществлено более 18 тысяч прыжков с парашютом. Проведено 36 боевых стрельб взводов, 14 ротных тактических учений, одно полковое тактическое учение с боевой стрельбой. Также военнослужащие соединения приняли участие вмеждународном учении «Славянское братство-2020».

Под руководством командиров соединений, в период с 29 сентября по 9 октября 2020 года проверку прошли соединения и воинские части из Иваново, Тулы, Костромы, Рязани, Наро-Фоминска, Улан-Удэ и Уссурийска.