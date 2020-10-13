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Общество

Криштиану Роналду заболел COVID-19

Фото:Известия /Дмитрий Коротаев

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на  Федерацию футбола Португалии.

Указано, что 35-летний футболист чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. Болезнь у Роналду протекает бессимптомно.Тесты остальных игроков команды показали отрицательный результат.

Португалец стал первым футболистом, которому удалось забить 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов.

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