В Центробанке хотят ввести цифровой рубль как новую форму денег

19:42, 13 октября 2020, ПАИ

Цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными. Об этом сообщает 13 октября РИА Новости со ссылкой на консультативный доклад ЦБ.

«Эмиссию будет осуществлять Банк России. При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации из одной формы в другую», — говорится в документе. Там также отмечено, что для этого потребуется дополнительная платежная инфраструктура.

Наличные будут выпускать в виде банкнот с уникальным номером, а безналичные в записи на счетах в коммерческих банках, цифровым же рублям присвоят коды, которые будут храниться на специальных электронных кошельках. Переход от одного пользователя к другому будет сопровождаться передачей кодов.

Уникальность пользования новым видом денег состоит в том, что их эксплуатацию можно применять как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету и мобильной связи.

«Банк России будет проводить разработку цифрового рубля поэтапно: после оценки возможностей и определения его концепции с учетом общественных консультаций планируется пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей и разработка платформы цифрового рубля», — сказано в докладе.