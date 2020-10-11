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Минздрав РФ разрешил использование вакцины «Спутник V» на лицах старше 60 лет

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V» на людях старше 60 лет. Об этом сообщают РИА Новости.

«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев», — сообщает пресс-служба министерства.

Целью исследования является расширение возможностей применения вакцины на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек. Вакцинированным человек считается на 21-й день.

По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, обе прививки получили уже две тысячи добровольцев, инфицированных среди них нет.

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