Минздрав РФ разрешил использование вакцины «Спутник V» на лицах старше 60 лет
Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V» на людях старше 60 лет. Об этом сообщают РИА Новости.
«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев», — сообщает пресс-служба министерства.
Целью исследования является расширение возможностей применения вакцины на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19.
«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.
Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек. Вакцинированным человек считается на 21-й день.
По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, обе прививки получили уже две тысячи добровольцев, инфицированных среди них нет.