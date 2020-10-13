В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы

20:16, 13 октября 2020, ПАИ

В первом чтении Госдумы прошел законопроект о разрешении ведении садоводства, постройки домов, больниц, школ и детских садов на территории Себежского национального парка. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Instagram-аккаунте.

Он напомнил, что люди, проживающие в национальных парках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, а региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки населения (строительство больниц, школ, детских садов), программы по расселению ветхого жилья. На территориях нацпарков действует запретный режим.

«Чтобы с одной стороны сохранить уникальные природные ландшафты и объекты историко-культурного наследия, с другой — позволить людям на территориях нацпарков вести нормальную жизнедеятельность, группа сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и депутатов Государственной Думы Российской Федерации, предложили внести изменения в действующее законодательство», - отметил депутат.

По словам Александра Козловского, предлагается не изымать из оборота, и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, при соблюдении определенных условий. Например, сведения о границах такого населенного пункта должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Депутат отметил, что после передачи земельных участков в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, эти земельные участки, расположенные в населенных пунктах, которые соответствуют указанным характеристикам, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством. При этом виды разрешенного использования таких участков, а также предельные параметры строительства в границах населенных пунктов, включая населенные пункты, по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

«В настоящее время в России насчитывается 63 национальных парка. В составе 27 национальных парков функционирует порядка 923 населённых пунктов различных уровней, в которых проживает почти 371 тысяча человек», - добавил Александр Козловский.