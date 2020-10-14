Пять несанкционированных свалок выявили в Псковском районе

23:43, 13 октября 2020, ПАИ

Пять несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов выявили на территории лесного фонда вблизи деревень Подборовье-3 и Луни Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Псковского района и Псковская природоохранная межрайонная прокуратура выявили нарушение требований лесного кодекса Российской Федерации и правил пожарной безопасности в лесах комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Комитет не принял меры по устранению нарушений закона, в связи с этим прокуроры обратились в суд с исковыми требованиями организации работ по ликвидации выявленных несанкционированных свалок.

Псковский районный суд удовлетворил исковые требования прокуроров. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решения суда признаны законными и обоснованными.

Исполнение судебных актов находится на контроле в органах прокуратуры области.