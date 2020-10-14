0
00:00
Опубликован режим работы выставки «Три века Двора Постниковых» в Псковском музее-заповеднике
22:47
Из-за коронавируса псковские школы получат рекомендации по проведению массовых мероприятий
22:18
В трёх районах Псковской области перекроют дорогу из-за тренировочных сборов по ралли
21:35
Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах
21:05
Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G
20:33
Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
20:16
В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы
Еще новости
Общество

Пять несанкционированных свалок выявили в Псковском районе

Пять несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов выявили  на территории лесного фонда вблизи деревень Подборовье-3 и Луни Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Псковского района и Псковская природоохранная межрайонная прокуратура выявили нарушение требований лесного кодекса Российской Федерации и правил пожарной безопасности в лесах комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Комитет не принял меры по устранению нарушений закона, в связи с этим прокуроры обратились в суд с исковыми требованиями организации работ по ликвидации выявленных несанкционированных свалок.

Псковский районный суд удовлетворил исковые требования прокуроров. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решения суда признаны законными и обоснованными.

Исполнение судебных актов находится на контроле в органах прокуратуры области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Опубликован режим работы выставки «Три века Двора Постниковых» в Псковском музее-заповеднике
14 октября 2020
Опубликован режим работы выставки «Три века Двора Постниковых» в Псковском музее-заповеднике
Из-за коронавируса псковские школы получат рекомендации по проведению массовых мероприятий
13 октября 2020
Из-за коронавируса псковские школы получат рекомендации по проведению массовых мероприятий 1
В трёх районах Псковской области перекроют дорогу из-за тренировочных сборов по ралли
13 октября 2020
В трёх районах Псковской области перекроют дорогу из-за тренировочных сборов по ралли
Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах
13 октября 2020
Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах
Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G
13 октября 2020
Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G
Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
13 октября 2020
Собственник участка расчищает территорию псковской «Лесопилки» бульдозерами
В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы
13 октября 2020
В Себежском национальном парке разрешат строить учреждения социальной сферы
Криштиану Роналду заболел COVID-19
13 октября 2020
Криштиану Роналду заболел COVID-19

Идет загрузка...