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Общество

Apple представила новый 12 iPhone с поддержкой 5G

Фото: apple.com

Компания Apple представила новый iPhone 12, поддерживающий технологию 5G. Презентация проходила 13 октября в штаб-квартире американской компании Apple в Купертино в режиме онлайн, пишет газета «Известия».

Новый смартфон обзавелся OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюймов и новым сверхпрочным стеклом Ceramic Shield. Разрешение экрана вдвое выше, чем у iPhone 11.

От предыдущих моделей iPhone отличает поддержка беспроводных сетей 5G. При этом предусмотрено автоматическое переключение с 5G на LTE при низком заряде батареи.

Aplle представила четыре новые модели смартфонов: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Они представлены в пяти цветах - черном, белом, красном, синем и зеленом. Минимальный размер памяти увеличен до 128 гб. 

Официальные цены на новые iPhone в России: iPhone 12 mini – 69 990 рублей; iPhone 12 – 79 990 рублей; iPhone 12 Pro – 99 990 рублей; iPhone 12 Pro Max – 109 990 рублей. Отмечается, что итоговая цена может отличаться, так как всё зависит от курса доллара.

Компания также анонсировала выпуск умной колонки HomePod Mini.

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