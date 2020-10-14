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Общество

В Госдуме хотят повысить возрастную планку на владение оружием

В России необходимо повысить возрастной ценз до 21 года для получения лицензии на владение и использование оружия, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный. Об этом сообщает газета «Известия». 

Как отметил Выборный, после обсуждения вопроса с экспертами Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты законодательную инициативу внесут в Госдуму. 

Необходимо усиливать систему контроля за владельцами оружия, считает депутат. «С момента выдачи лицензии в режиме онлайн контролирующие органы должны проводить мониторинг ситуации. И если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься», - заявил парламентарий.

Решение приняли после трагедии под Нижним Новгородом: 12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу, убив трех человек и ранив еще троих. При этом право на оружие он получил всего три недели назад. 

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