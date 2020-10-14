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Общество

О реакции организма на вакцину «Спутник V» рассказали в Роспотребнадзоре

От первой отечественной вакцины от коронавируса в России не зарегистрировали серьезных побочных эффектов. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РИА Новости.

«В России на первую отечественную вакцину отмечалась только местная реакция, никаких серьезных побочных эффектов не зафиксировано», - сказал Горелов.

Если бы у испытывающих вакцину от COVID-19 выявили болезни или серьезные побочные эффекты, проводилось бы расследование — регистрация всех препаратов проходит по строго утвержденному международному протоколу, добавил Александр Горелов.

Первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций, зарегистрировали в России в августе. Препарат получил название «Спутник V». Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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