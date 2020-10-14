Из-за «врезки» к трубам часть жильцов дома на Народной, 15 остались без тепла

09:32, 14 октября 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская встретилась с жителями дома на улице Народной, 15 по вопросу отсутствия отопления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отопления в доме нет, потому что недобросовестные арендаторы самостоятельно осуществили «врезку» к трубам, которые отапливают квартиры жильцов. Из-за этого тепло не поступает выше цокольного этажа в жилые квартиры. Частично проблема была решена - одну из «врезок» ликвидировали, после чего в часть дома пошло отопление.

Елена Полонская сообщила, что в ближайшее время будет проведена проверка в отношении других арендаторов.

Также в управляющую компанию направят заявку на перерасчет квитанций за отопление, а также будут найдены собственники всех организаций цокольного этажа и произведена проверка стояков, чтобы выяснить, производилось ли их перекрытие.

Глава муниципалитета вместе с жителями направит письмо в Управление государственного жилищного надзора для дальнейшего обращения в прокуратуру.