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Общество

До 20 лет тюрьмы грозит петербуржцам за создание нарколаборатории в Плюсском районе

До 20 лет тюрьмы грозит двум петербуржцам за создание нарколаборатории в Плюсском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

1 октября сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативно-разыскного мероприятия около деревни Щир Стругокрасненского района задержали двоих жителей Санкт-Петербурга. В ходе опроса задержанные пояснили, что в деревне Дряжно Плюсского района в частном доме они изготавливали мефедрон с целью дальнейшего сбыта на территории Санкт-Петербурга.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли приспособления для изготовления наркотиков, в частности стеклянную колбу с желтоватой жидкостью и металлический чан, на дне которого обнаружено коричневое вещество.

Эксперты выяснили, что желтоватая жидкость с сильным специфическим запахом содержит в своем составе наркотик – мефедрон (4-метилметкапитон), массой 243,8 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Жители Санкт-Петербурга задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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