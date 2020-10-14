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Общество

19 лет колонии получил острович за двойное убийство

Фото pixabay

Житель Острова получил 19 лет колонии особого режима за двойное убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что 25 августа 2019 года в Острове в доме №16 на улице 8 Марта пьяный мужчина поссорился с племянником и три раза ударил его топором по голове. В итоге парень получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Затем острович, чтобы скрыть преступление, дождался своей жены с работы. Её он тоже ударил топором по голове пять раз. Женщина скончалась.

После совершения преступлений мужчина поджег дом.

Псковский областной суд назначил островичу наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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