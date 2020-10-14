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Общество

Причины заражения коронавирусом среди жителей Великолукского района назвал Алексей Кузьмин

Причины заражения коронавирусом среди жителей перечислил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в эфире ПАИ-live.

"Очень многие игнорируют меры безопасности, из-за этого заражений происходит ещё больше. Знаете, я думаю, надо строже относиться к этому. Я наблюдаю, когда захожу в магазин, что люди не надевают маски, не соблюдают меры безопасности. Только, когда видят, что заходят люди в форме, тогда и надевают", - констатировал Алексей Кузьмин.

Глава района особо попросил соблюдать требования эпидемиологической безопасности молодёжь, думать о здоровье своих старших родственников и беречь своё. 


 

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