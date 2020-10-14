Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать

11:38, 14 октября 2020, ПАИ

Резкого всплеска коронавирусной инфекции в Великолукском районе удается избежать. Об этом 14 октября сообщил исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин в прямом эфире ПАИ-live.

«На сегодняшний день ситуация с заболевшими по Великолукскому району стабильна. Небольшой прирост есть, но в основном это жители города с районной пропиской. Резкого всплеска заболеваний удается избежать, активных очагов на сегодняшний день не зарегистрировано. Среди населения проводим разъяснительную работу через СМИ о необходимости соблюдения мер профилактики распространения заболевания, мер индивидуальной защиты», - рассказал Алексей Кузьмин.

Также глава Великолукского района добавил, что в настоящее время опасность растет с каждым днем все больше, нужно заботиться о себе и о своих близких, а также не забывать соблюдать меры предосторожности.