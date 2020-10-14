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Общество

В Великолукском районе обустраивают спортивную площадку и парк по нацпроектам

Фото: газета Великолукского района «Наш путь»

В Великолукском районе успешно реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». Об этом 14 октября сообщил исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин в прямом эфире ПАИ-live.

Алексей Кузьмин отметил, что в 2020 году комплексно благоустроены две общественные территории в деревне Поречье: спортивная площадка на улице Советской и парковая зона.

Спортивную зону покрыли асфальтобетоном, по периметру площадки установили ограждение, в игровой зоне постелили искусственную траву, поставили футбольные ворота, баскетбольные щиты, скамейки и урны.

В парке также положили асфальт, в зеленой зоне обустроили пешеходные дорожки, вдоль которых расположились скамьи для отдыха, установили ограждение, произвели санитарную очистку имеющихся зеленых насаждений, установили скамейки, урны, для досуга детей младшего возраста обустроили детскую игровую площадку с установкой игрового оборудования.

Стоит отметить, что в 2019 году была комплексно благоустроена общественная территория в поселке Дубрава-1 Лычевской волости, там заасфальтировали территорию, сделали водоотведение и уложили  водопроводящие трубы возле дома 22 и 24, обустройстроили  тротуары, провели озеленение территории, установили скамейки и беседки, урны для мусора, обустроили парковочные места, установили дополнительные элементы на детскую площадку и подсыпали ее, обустроили спортивную площадку, установив ограждение и спортивные элементы.

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