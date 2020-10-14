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Общество

Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году

Фото: газеты Великолукского района «Наш путь»

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство мест общего пользования деревни Переслегино Великолукского района. Об этом сообщает газета «Наш путь».

По планам проекта корректировке подлежат многоквартирные дома № 17, 18, 19, 20, 21, 25. Также обустроят общественную территорию около многоквартирных домов № 12, 13, 14, 15, 16 и сделают пешеходную зону в сельском поселении «Переслегинская волость».

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