Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году

15:36, 14 октября 2020, ПАИ

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство мест общего пользования деревни Переслегино Великолукского района. Об этом сообщает газета «Наш путь».

По планам проекта корректировке подлежат многоквартирные дома № 17, 18, 19, 20, 21, 25. Также обустроят общественную территорию около многоквартирных домов № 12, 13, 14, 15, 16 и сделают пешеходную зону в сельском поселении «Переслегинская волость».