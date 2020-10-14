Более 3,5 тонны мяса пытались провезти иностранцы через границу в Невельском районе

11:37, 14 октября 2020, ПАИ

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Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз более 3,5 тонны говядины через границу в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, о нарушителях на пограничную заставу сообщил житель деревни Дуброво, который заметил три незнакомых машины с иностранными номерами.

Подозрительные автомобили оперативно задержали. Выяснилось, что иностранцы пытались провезти крупную партию говядины стоимостью более миллиона рублей. Груз перевозился в антисанитарных условиях с нарушением правил транспортировки. Необходимые товарно-сопроводительные документы и ветеринарные сертификаты на товар у водителей отсутствовали.

Кроме того, водители и два пассажира этих автомобилей привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы. Теперь им придется выплатить штрафы на общую сумму 17 500 рублей.

Мясо изъяли и передали специалистам Россельхознадзора для проведения проверки. После этого будут приняты правовые решения.