Воспитанники и педагоги печорского Центра для детей-сирот посадили «Добросад»

15:09, 14 октября 2020, ПАИ

В печорском Центре для детей, оставшихся без попечения родителей, стартовала акция по озеленению. Об этом 14 октября сообщает газета «Печорская правда».

В акции принимали участие нынешние воспитанники, выпускники Центра прошлых лет и начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова, которая работала вместе со всеми.

Вместе с педагогами дети высадили растения, благоустроили территорию и придумали название акции - «Добросад».

С посадочным материалом помогла компания «Магнолия». Завершилась акция обедом с шашлыком и сладостями, который был организован благодаря компании «Добрые дела».

Руководителями проекта отмечается, что эта акция станет регулярной.

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