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В Пскове мошенницы похитили у пенсионера 350 тысяч рублей
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Общество

В Пскове мошенницы похитили у пенсионера 350 тысяч рублей

Фото pixabay

В Пскове две мошенницы под видом социальных работников совершили кражу 350 тысяч рублей и золотых украшений у пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 13 октября на Рижском проспекте в Пскове в квартиру 88-летнего мужчины постучались две неизвестные женщины и представились сотрудницами социальной службы. Мошенницы предложили пожилому мужчине свою помощь, под предлогом измерить артериальное давление одна из них прошла на кухню с пенсионером, а другая в это время из серванта похитила сбережения в сумме 350 тысяч рублей, два золотых кольца и цепочки с крестиком. Причиненный ущерб устанавливается.

В силу возраста потерпевший не запомнил примет подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В этой связи всех граждан, которые располагают какой-либо достоверной информацией об этих злоумышленницах или стали их жертвами, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

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