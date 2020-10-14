Двое петербуржцев обвиняются в создании финансовой пирамиды в Псковской области

13:10, 14 октября 2020, ПАИ

В Псковской области двое петербуржцев обвиняются в создании финансовой пирамиды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствие установило, что жители Санкт-Петербурга 30 и 26 лет, действуя в составе организованной группы, создали два кредитно-потребительских кооператива. Первый действовал в Великих Луках, второй – на территории Ленинградской области и в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мошенники предлагали гражданам внести деньги и получить в краткосрочный период высокий доход 18-25 % годовых, сообщая при этом заведомо ложные сведения о намерении инвестировать вклады в высокодоходные сферы деятельности. Для привлечения большего количества клиентов на первоначальном этапе им выплачивались обещанные проценты от вложенных сумм. Между тем полученные деньги не инвестировались, а становились собственностью членов этой группы.

Таким образом, за период 2015-2018 годов петербуржцы похитили 76 млн рублей, принадлежащих 175 гражданам. Большую часть потерпевших составили жители Великих Лук. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Для полного расследования по делу допрошено 175 потерпевших, 50 свидетелей, проведено 13 судебных экспертиз и исследований, организовано 168 выемок. Уголовное дело составило более ста томов и направлено для рассмотрения в Великолукский городской суд.