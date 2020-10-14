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Культура

Проект «Культура Причудья» презентовали в Пскове

Фото: Псковский областной Центр народного творчества

В Пскове состоялась первая презентация новой интерактивной программы «Культура Причудья». Как сообщили Псковскому агентству информации в областном Центре народного творчества, проект направлен на сохранение нематериального культурного наследия региона.

Проект «Культура Причудья» охватывает значительный пласт жизни и культуры народностей сету, эстонцев, староверов, жителей островной и прибрежной части Псковского и Чудского озер.

В рамках интерактивной программы планируется открытие уникальной фотовыставки. По словам организаторов, через фотоискусство будут отражены самые ключевые особенности Причудья. Концепцию выставки уже разработали специалисты Центра народного творчества. На данный момент ведется работа по обработке архивных материалов для поиска интересных фотосюжетов.

Проект «Культура Причудья» реализуется совместно с ПООО «Чудской проект» при поддержке Фонда президентских грантов.

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