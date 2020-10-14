В Пскове на два дня перекроют часть улицы Труда и Волкова

14:07, 14 октября 2020, ПАИ

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия с 11:00 16 октября до 24:00 18 октября закрывается для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной и улица Волкова от улицы Труда до улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В качестве объезда определены улица Леона Поземского, улица Олега Кошевого и улица Школьная.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и при возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.