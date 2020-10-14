0
14:19
Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов отмечает день рождения
11:56
В Великолукском районе обустраивают спортивную площадку и парк по нацпроектам
11:54
Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах
11:44
Дом губернатора в Пскове будет передан в региональную собственность
11:38
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
10:47
19 лет колонии получил острович за двойное убийство
10:16
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
Еще новости
Общество

В Пскове на два дня перекроют часть улицы Труда и Волкова

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия с 11:00 16 октября до 24:00 18 октября закрывается для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной и улица Волкова от улицы Труда до улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В качестве объезда определены улица Леона Поземского, улица Олега Кошевого и улица Школьная.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и при возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов отмечает день рождения
14 октября 2020
Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов отмечает день рождения
В Великолукском районе обустраивают спортивную площадку и парк по нацпроектам
14 октября 2020
В Великолукском районе обустраивают спортивную площадку и парк по нацпроектам
Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах
14 октября 2020
Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах
Дом губернатора в Пскове будет передан в региональную собственность
14 октября 2020
Дом губернатора в Пскове будет передан в региональную собственность
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
14 октября 2020
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
19 лет колонии получил острович за двойное убийство
14 октября 2020
19 лет колонии получил острович за двойное убийство
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
14 октября 2020
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
Покров отмечают православные верующие: что нельзя делать в этот день
14 октября 2020
Покров отмечают православные верующие: что нельзя делать в этот день

Идет загрузка...