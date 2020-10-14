Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов отмечает день рождения

14:19, 14 октября 2020, ПАИ

14 октября свой день рождения отмечает заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов. Глава Пскова Елена Полонская и депутаты гордумы поздравляют коллегу с праздником и желают ему крепкого здоровья, оптимизма и жизнелюбия, успехов в депутатской и профессиональной деятельности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сергей Гаврилов родился 14 октября 1966 года в городе Ломоносове Ленинградской области. Образование получил высшее.

В 1985-1989 годах учился в Ворошиловградском высшем военном авиационном училище штурманов имени пролетариата Донбасса по специальности «штурманская тактическая авиация»; квалификация — офицер с высшим военно-специальным образованием, штурман-инженер.

В 1984-2000 годах проходил службу в рядах российской армии. За годы службы в вооруженных силах принимал участие в 1-й и 2-й Чеченских кампаниях, в Грузино-Абхазском конфликте.

В 2000-2003 годах учился в Псковском политехническом институте - филиале Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, квалификация - менеджер по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2000 по 2010 год работал директором ООО «Глэдис».

В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (Москва), факультет экономики по специальности «государственное и муниципальное управление», специализация «Стратегическое управление социально-экономическим развитием».

С 2010 по 2015 год - заместитель директора ООО «ТК «Глэдис».

С 2007 по 2012 год - депутат Псковской городской Думы 4-го созыва по округу № 6. Участвовал в работе комитетов по бюджету, налогам и финансовому контролю; по правовым вопросам и местному самоуправлению. Является членом партии «Единая Россия» с 22 августа 2006 года.

24 ноября 2015 года на 64-й сессии Псковской городской Думы в ходе тайного голосования был избран заместителем главы муниципального образования «Город Псков» и председателем комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы.

10 сентября 2017 года был избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 4.