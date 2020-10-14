Уроки доброты провела «Молодежка ОНФ» в Пскове

14:52, 14 октября 2020, ПАИ

В Пскове участники команды «Молодежки ОНФ» в рамках «Класса доброты» вместе с воспитанниками и сотрудниками Детской деревни-SOS Псков изготовили из ниток для вязания символы «Молодежки ОНФ» — снегирей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Мы провели урок доброты для ребят от 5 до 12 лет. Рассказали интересные факты о снегирях, также детей ждала небольшая викторина на знание фактов об этой птичке. В заключение встречи команда провела мастер-класс по изготовлению снегирей из ниток для вязания. Приятно было видеть, как ребята стараются, еще и имена сделанным игрушкам придумывают», - рассказывает участница команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области Анна Смирнова.

На территории Детской деревни-SOS в Пскове расположено несколько семейных домиков. В них живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, вместе с приемными мамами, братьями и сестрами, получая все необходимое для полноценного развития. В гости к ним участники команды приходят уже в третий раз. В последний месяц лета «Молодежка ОНФ» провела для воспитанников акцию «Чемпион двора», организовав спортивные состязания и мини-тренировку.

«Опять пришли к нам добрые ребята со снегирями на футболках. Сегодня они научили нас делать птичек. Мне понравилось, это совсем несложно», - поделилась маленькая воспитанница Детской деревни Наташа.

Продолжают работать «Классы доброты» и в Пермском крае.

«Не зря акция носит такое название, на уроках мы учим ребят доброте, прививаем любовь к окружающему миру, природе. Рассказываем школьникам о правильных поступках на примере нашей команды», - отмечает участник команды «Молодежки ОНФ» в Пермском крае Дмитрий Варанкин.

В Перми участники команды не просто занимаются со школьниками, но и оставляют им домашние задания. Так, ученики 11 класса пермской гимназии №8 после обучения в «Классе доброты» должны были высадить дерево в рамках акции «Сохраним лес». Теперь на территории учебного заведения появилась туя, за которой бережно ухаживают гимназисты.

В России продолжают работать «Классы доброты». В рамках всероссийской акции участники «Молодежки ОНФ» вместе со школьниками проводят командообразущие и коммуникативные игры, совместные субботники, спортивные состязания. Мероприятия проходят в регионах с благополучной эпидобстановкой.

Традиционную акцию уже несколько лет реализуют по всей стране. Она направлена на создание благоприятной среды для развития школьников и установление доброжелательных отношений между ребятами разных возрастов.