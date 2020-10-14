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Общество

Международная конференция «Огонь войны души не сжег» состоялась в псковской библиотеке

14 октября в библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась Международная конференция «Огонь войны души не сжег». Об этом Псковскому агентству информации сообщила заведующая библиотекой Наталья Копаницкая.

Конференция состоялась в онлайн-формате в рамках мемориального проекта «Памяти поэта и воина И. Н. Григорьева».

Специально для этого мероприятия сотрудники городской районной библиотеки Городка (Беларусь) подготовили видеовыступление «Писатели Республики Беларусь, отразившие в своем творчестве события Великой Отечественной войны».

Далее сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова выступили с докладами: «И память книга оживит: начало войны в произведениях псковских писателей», «Красуха… Боль и память: трагедия сожженной деревни в творчестве писателей и поэтов», «"Твердо верим: мы победим": литературное творчество псковских писателей-партизан и подпольщиков», «Освобождение Пскова в произведениях псковских поэтов».

Запись конференции можно увидеть здесь .

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