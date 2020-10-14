Сохранение отдаленных сельских магазинов обсудили псковские депутаты

15:04, 14 октября 2020, ПАИ

Предприятия потребкооперации могут получить налоговые льготы под гарантии сохранения нерентабельных сельских магазинов и автолавок. Механизм поддержки социально значимого сектора региональной экономики был предложен в Псковском областном Собрании на заседании рабочей группы под председательством вице-спикера, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Бориса Полозова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В дискуссии о совершенствовании системы налогообложения также приняли участие депутаты Сергей Быков и Петр Алексеенко, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв, председатель Счетной палаты области Марина Хохлова, председатель Совета областного Союза потребительских обществ Николай Тесля, заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Салтыков.

В начале заседания Борис Полозов напомнил, что с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим – система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в связи с этим малому и среднему бизнесу придется переходить на другие виды налогообложения, что может привести к увеличению налоговой нагрузки.

«Это далеко не первое заседание нашей рабочей группы, на котором мы рассматриваем вопрос о поддержке предприятий потребкооперации в условиях перехода на новую систему налогообложения. Было много предложений – от прямого субсидирования до пониженной ставки налога, пора останавливаться на каком-то одном варианте», - призвал коллег Борис Полозов.

Позицию исполнительной власти озвучил руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев: «Мы изучили этот вопрос детально, посмотрели опыт других субъектов, проанализировали налоговое законодательство. Часть регионов идет по пути субсидирования потребкооперации затрат на приобретение автолавок, другая – расходов на горюче-смазочные материалы по доставке товаров в удаленную местность. Это возможно, но вопрос в том, насколько эффективно удастся выстроить работу с муниципалитетами, да и у Счетной палаты поле для деятельности расширится – проверять, какой километраж, какие расходы».

Председатель профильного органа исполнительной власти предложил пойти по другому пути, который, по его мнению, является оптимальным – областным законом снизить с шести до двух процентов ставку по упрощенной системе налогообложения для отдельной категории налогоплательщиков. Андрей Михеев подчеркнул, что налоговая льгота будет распространяться только на организации с годовой выручкой, не превышающей 112 млн рублей.

«Ваше мнение?» - обратился Борис Полозов к председателю облпотребсоюза с просьбой прокомментировать прозвучавшее предложение.

«Не все организации потребкооперации смогут воспользоваться пониженной налоговой ставкой – те, кто относится к крупному бизнесу, автоматически исключаются из получателей льготы, потому что находятся на другой системе налогообложения. Сейчас мы говорим исключительно о малом и среднем бизнесе. Если такой закон будет принят, то нам будут понятны правила игры, и это позволит не проводить дорогостоящую и бессмысленную автоматизацию маленьких магазинов, которые расположены в отдаленных населенных пунктах. Тем самым мы сможем избежать закрытия нерентабельных магазинов и гарантировать, что обслуживание населения будет продолжаться круглогодично, а не только в летний период», - сказал Николай Тесля.

«Изначально вопрос о налоговых льготах для потребкооперации и поднимался для того, чтобы не закрылись сельские магазины и автолавки. Я считаю, необходимо письменно закрепить обязательства райпо по сохранению торговли в отдаленных деревнях», - обратил внимание на важный аспект депутат Сергей Быков.

Борис Полозов поддержал коллегу: «Хотелось бы, чтобы был официальный документ относительно выполнения социальной функции потребкооперации».

Николай Тесля заверил парламентариев, что областной Союз потребительских обществ готов дополнить соответствующим пунктом действующее соглашение с администрацией Псковской области.

По решению рабочей группы поправки к областному закону «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» поручено разработать областному комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике. Сделать это необходимо в короткие сроки, чтобы провести необходимую процедуру согласования в Минфине и рассмотреть законопроект одновременно с проектом бюджета области на следующий год.