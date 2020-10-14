«Россети» и Пермский край подписали первое долгосрочное соглашение в сфере электроэнергетики

15:02, 14 октября 2020, ПАИ

Подписание состоялось на полях семинара-совещания ФАС России по тарифному регулированию в Ялте в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО «Россети» Андрея Мурова.

Предмет соглашения:

- Сетевая компания берет на себя обязательства по развитию инфраструктуры и инвестициям, регион – по установлению долгосрочных тарифов и их индексации.

- Установлены принципы взаимодействия сторон при определении порядка и условий регулирования на 10 лет, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электрической энергии.

- Зафиксированы направления приоритетных инвестиционных проектов на территории Пермского края, планы по реализации программы «Россетей» «Цифровая трансформация - 2030», в том числе внедрению систем интеллектуального учета в регионе.

Экономия, достигнутая электросетевой компанией в рамках регуляторного соглашения, будет сохраняться у «Россети Урал» и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края.



«Механизм регуляторного соглашения успешно работает в сфере газоснабжения. А для электроэнергетической отрасли это абсолютно новый и прозрачный механизм формирования тарифов. Считаю, что главная заинтересованная сторона в этом соглашении – жители Пермского края, поскольку регуляторное соглашение позволит направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры электроэнергетики региона. А это – повышение надежности электроснабжения населения Прикамья», - подчеркнул Дмитрий Махонин.



«Сегодня подписан действительно стратегический для Группы компаний «Россети» и Пермского края документ – первое в стране соглашение по долгосрочному тарифному регулированию. «Россети Урал» стали пионером в реализации этого направления. Очень важно, что эта модель ляжет в основу дальнейшего взаимодействия сетевого комплекса с региональными властями во всех субъектах Российской Федерации. Хочу выразить благодарность Федеральной антимонопольной службе и руководству Пермского края. Уверен, что нынешний шаг существенно повысит эффективность совместной работы», - сказал Андрей Муров.

Понятие регуляторных соглашений и возможность их заключения предусматривают поправки в Закон об электроэнергетике, внесенные Президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2019 года.