Субботник по благоустройству набережной в Любятово пройдет в Пскове

15:11, 14 октября 2020, ПАИ

16 октября в микрорайоне Любятово в Пскове активисты и сторонники «Единой России» примут участие в субботнике в рамках партийного проекта «Чистая страна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского реготделения партии.

Единороссы планируют очистить от мусора береговую полосу реки Псковы в районе висячего моста. Начало мероприятия – в 16:00 у Церкви Николая Чудотворца. Кроме того, в мероприятии могут принять участие неравнодушные псковичи, которые, как отметили в «Единой России», хотят «улучшить свой город, сделать его еще более комфортным и экологически чистым».

Проект «Единой России» «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партийного проекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.