Наталья Ильина: Псковский государственный университет – это команда единомышленников, для которой нет никаких преград

16:06, 14 октября 2020, ПАИ

14 октября Псковский государственный университет отмечает девятилетие со дня образования вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поздравила коллектив с праздником и отметила основные достижения вуза за последний год.

«Сегодня мы хотим вспомнить, что изменилось в вузе за последний год. Год был и продолжает быть сложным; на все сферы нашей жизни повлияла пандемия. Но, когда мы оглянулись назад, мы увидели, что с прошлого октября в жизни ПсковГУ произошло так много интересных, ярких событий, что в это почти не верится», - рассказала Наталья Ильина.

За последний год в университете открыли пять научных лабораторий зеркального типа с ведущими вузами: научно-учебная лаборатория методов анализа больших данных «LAMBDA-PSKOV», новые лаборатории Института медицины и экспериментальной биологии и студенческий инжиниринговый центр.

Преподаватели и студенты активно участвуют и побеждают во всероссийских и международных конкурсах: «Профстажировки 2.0», грантовые конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, Росмолодежи и другие.

Университет участвует и проводит проекты различной направленности: Летняя школа молодых учёных, лекции преподавателей из ведущих зарубежных университетов для студентов ПсковГУ, бесплатное обучение граждан новым профессиям, Музей Победы ПсковГУ.

Новые мероприятия запущены совместно с администрацией Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова: проект непрерывных практик студентов, Псковский медиафорум, конференция «Без срока давности».

Впервые в этом году вуз получил государственное задание от Министерства науки и высшего образования РФ - разработать образовательный модуль по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи на основании материалов проекта «Без срока давности».

«Всё это удалось нам осуществить в непростых условиях. А это значит, что мы смело можем говорить: Псковский государственный университет – это команда единомышленников, для которой нет никаких преград», - отметила ректор.

«Я от всей души поздравляю нас и желаю нам становиться только лучше, ярче и сильнее! С Днем Рождения, ПсковГУ!», - заключила Наталья Ильина.