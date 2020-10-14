0
16:57
Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
16:43
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
16:22
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
16:17
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
15:47
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
15:38
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
15:36
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Еще новости
Общество

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Рейсы Москва – Белград, а также Москва – Кайо-Коко и Москва – Санта-Клара будут осуществляться по два раза в неделю. В Японию с 1 ноября будет летать три рейса: два Москва – Токио и один Владивосток – Токио.

«Решение было принято исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1 % за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», – отметили в оперштабе.

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией также увеличил количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

Кроме того, оперштаб решил увеличить частоту полетов по маршрутам Цюрих – Москва – Цюрих на один рейс в неделю и Москва – Женева – Москва на один рейс в неделю, а также восстановить авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой один рейс в неделю по маршруту Цюрих – Санкт-Петербург – Цюрих и один рейс в неделю Санкт-Петербург – Женева – Санкт-Петербург.

Также увеличивается частота полетов Москва – аэропорт Велана (Мальдивы) до четырех рейсов в неделю на взаимной основе. Регулярное авиасообщение с ОАЭ возобновляется по маршруту Москва – Абу-Даби с частотой два рейса в неделю на взаимной основе. Также увеличивается частота перелетов в Белоруссию до трех рейсов в неделю по маршруту Москва – Минск на взаимной основе.

Россия прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной из-за пандемии. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию и на Мальдивы. На части маршрутов действуют ограничения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией 67 школьников заболели коронавирусом в Псковской области Михаил Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области Из-за коронавируса псковские школы получат рекомендации по проведению массовых мероприятий Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах Эксперт: Заразиться коронавирусом можно с шерсти домашних животных Минздрав РФ разрешил использование вакцины «Спутник V» на людях старше 60 лет Криштиану Роналду заболел COVID-19 Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
14 октября 2020
Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
14 октября 2020
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
14 октября 2020
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
14 октября 2020
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
14 октября 2020
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
14 октября 2020
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
14 октября 2020
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
14 октября 2020
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России

Идет загрузка...