Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

16:22, 14 октября 2020, ПАИ

Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Рейсы Москва – Белград, а также Москва – Кайо-Коко и Москва – Санта-Клара будут осуществляться по два раза в неделю. В Японию с 1 ноября будет летать три рейса: два Москва – Токио и один Владивосток – Токио.

«Решение было принято исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1 % за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», – отметили в оперштабе.

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией также увеличил количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

Кроме того, оперштаб решил увеличить частоту полетов по маршрутам Цюрих – Москва – Цюрих на один рейс в неделю и Москва – Женева – Москва на один рейс в неделю, а также восстановить авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой один рейс в неделю по маршруту Цюрих – Санкт-Петербург – Цюрих и один рейс в неделю Санкт-Петербург – Женева – Санкт-Петербург.

Также увеличивается частота полетов Москва – аэропорт Велана (Мальдивы) до четырех рейсов в неделю на взаимной основе. Регулярное авиасообщение с ОАЭ возобновляется по маршруту Москва – Абу-Даби с частотой два рейса в неделю на взаимной основе. Также увеличивается частота перелетов в Белоруссию до трех рейсов в неделю по маршруту Москва – Минск на взаимной основе.

Россия прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной из-за пандемии. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию и на Мальдивы. На части маршрутов действуют ограничения.