Антимонопольному управлению в Псковской области требуются сотрудники
Управлению Федеральной антимонопольной слубы по Псковской области требуются сотрудники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Вакантны должности государственной гражданской службы: главный государственный инспектор отдела контроля закупок в рамках 44-ФЗ; главный специалист-эксперт отдела контроля закупок, антимонопольного контроля органов власти и рекламы.
Все подробности – требования и обязанности – можно найти здесь. Документы на конкурс принимаются до 2 ноября.