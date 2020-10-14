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Общество

Антимонопольному управлению в Псковской области требуются сотрудники

Управлению Федеральной антимонопольной слубы по Псковской области требуются сотрудники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Вакантны должности государственной гражданской службы: главный государственный инспектор отдела контроля закупок в рамках 44-ФЗ; главный специалист-эксперт отдела контроля закупок, антимонопольного контроля органов власти и рекламы.

Все подробности – требования и обязанности – можно найти здесь. Документы на конкурс принимаются до 2 ноября.

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