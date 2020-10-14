0
16:57
Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
16:43
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
16:22
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
16:17
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
15:47
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
15:38
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
15:36
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Еще новости
Общество

Две тонны белорусской говядины не пропустили через границу в Псковской области

Фото: управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

На российско-белорусской границе в деревне Долосцы Невельского района сотрудники Россельхознадзора не пропустили две тонны говядины, которую перевозили с нарушениями санитарных правил. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, специалисты досмотрели три машины, перевозивших крупную партию говядины в четвертинах и полутушах из Белоруссии в Псковскую область.

Выяснилось, что мясо транспортировалось не в холодильниках, а у водителей отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции. Также на говядину не нанесли маркировку.

Кроме того, сотрудники управления выявили нарушение указаний Россельхознадзора о поставке говядины на кости, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Инспекторы оформили акты о возврате груза в Белоруссию. По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
14 октября 2020
Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
14 октября 2020
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
14 октября 2020
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
14 октября 2020
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
14 октября 2020
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
14 октября 2020
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
14 октября 2020
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
14 октября 2020
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России

Идет загрузка...