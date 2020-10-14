Две тонны белорусской говядины не пропустили через границу в Псковской области

16:25, 14 октября 2020, ПАИ

На российско-белорусской границе в деревне Долосцы Невельского района сотрудники Россельхознадзора не пропустили две тонны говядины, которую перевозили с нарушениями санитарных правил. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, специалисты досмотрели три машины, перевозивших крупную партию говядины в четвертинах и полутушах из Белоруссии в Псковскую область.

Выяснилось, что мясо транспортировалось не в холодильниках, а у водителей отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции. Также на говядину не нанесли маркировку.

Кроме того, сотрудники управления выявили нарушение указаний Россельхознадзора о поставке говядины на кости, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Инспекторы оформили акты о возврате груза в Белоруссию. По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.