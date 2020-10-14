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Общество

Прием заявок на участие в псковском конкурсе «Чернильница» завершится 18 октября

В Пскове прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» продолжается до 18 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

У псковичей будет шанс показать свой талант и войти в традиционный печатный сборник «Чернильница», стихи можно будет услышать в аудиокниге. Тема этого года: Литературная лихорадка.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Конкурс идет в несколько этапов: до 18 октября проходит прием заявок, потом для участников, прошедших предварительный отбор, состоится мастер-класс и в начале ноября — церемония объявления и награждения победителей. Кроме того, творческие работы участников будут опубликованы в традиционном одноименном сборнике, а конкурсанты-поэты примут участие в записи аудиокниги.

Номинации конкурса: авторские стихотворения, чтецы и писатели.

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