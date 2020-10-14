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Общество

Елена Бибикова приняла участие в обсуждении вопросов развития программы социального контракта

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова приняла участие в обсуждении вопросов развития программы социального контракта как одного из механизмов увеличения доходов граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Обсуждение состоялось в ходе рабочего совещания комитета Совета Федерации по социальной политике.

Тема социального контракта постоянно в центре внимания Совета Федерации, отметила Елена Бибикова. Комитет постоянно мониторит и анализирует реализацию соцконтракта, выявляя трудности, препятствующие его развитию в регионах, уточнила она. 

В результате многие предложения сенаторов и регионов поддержаны и на их основании готовятся изменения в нормативно-правовые акты Правительства РФ.

В частности, с 2021 года в перечень мероприятий соцконтракта планируется включить развитие личного подсобного хозяйства. Кроме того, теперь помощь предоставляется на приобретение товаров, работ, услуг, имущественных прав, необходимых для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Также исключено обязательное требование прохождения стажировки у работодателя в случае приема на работу по уже имеющейся профессии.

Ранее сдерживающим фактором развития соцконтракта было недостаточное региональное финансирование. Но в 2020 году по инициативе сенаторов выделены средства федерального бюджета на реализацию пилотного проекта в 21 субъекте РФ, а с 2021 года субсидии будут предоставлены всем субъектам страны.

Как отметила Елена Бибикова, основная задача соцконтракта — преодоление причин бедности, причем в долгосрочной перспективе. «Необходимо, чтобы для каждого гражданина социальный контракт стал инструментом для улучшения финансового благополучия семьи: от обучения до дальнейшего трудоустройства», — уверена сенатор. По ее мнению, необходимо продолжить работу в направлении упрощения процедур получения социального контракта и минимизации отчетности.

Участники совещания подчеркнули необходимость разработки методических рекомендаций по оказанию государственной социальной помощи с учетом лучших региональных практик. Кроме того, для всесторонней поддержки граждан, которые воспользовались соцконтрактом, разрабатывается механизм взаимодействия органов соцзащиты с центрами занятости, представителями бизнес-сообществ и образовательными организациями.

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