0
16:57
Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
16:43
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
16:22
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
16:17
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
15:47
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
15:38
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
15:36
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Еще новости
Общество

В Псковском перинатальном центре начали выдавать медицинские полисы на новорожденных

14 октября в Псковском перинатальном центре открылся кабинет, в котором помимо свидетельства о рождении выдают теперь еще и медицинский полис в день выписки ребенка. Газета «Псковская правда» узнала мнение об этом у молодых мам Пскова. 

«Чтобы получить полис, требовался не один день, - вспоминает молодая мама Ольга Герасименко. - Пока ребенок на грудном вскармливании — маме не отлучиться больше чем на три часа. Поэтому все надо было распланировать, оставить ребенка с бабушками или с родственниками и куда-то ехать, стоять в очередях. Тем более все документы получала в разных местах: свидетельство о рождении — это в ЗАГСе, полис — в ОМС. А теперь это можно сделать в одном месте, при выписке из перинатального центра. Это очень удобно».

Новой услугой осталась довольна и впервые ставшая мамой Анна Малова. Она тоже получила все необходимые документы на свою новорожденную дочь Станиславу. «Это и для себя удобно, и для ребенка. Не надо лишний раз куда-то ходить и делать эти документы. Пришел, получил и ушел», - подчеркнула девушка.

Полную версию статьи можно прочитать в газете «Псковская правда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
14 октября 2020
Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
14 октября 2020
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
14 октября 2020
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
14 октября 2020
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
14 октября 2020
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
14 октября 2020
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
14 октября 2020
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
14 октября 2020
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России

Идет загрузка...