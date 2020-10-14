В Псковском перинатальном центре начали выдавать медицинские полисы на новорожденных

17:30, 14 октября 2020, ПАИ

14 октября в Псковском перинатальном центре открылся кабинет, в котором помимо свидетельства о рождении выдают теперь еще и медицинский полис в день выписки ребенка. Газета «Псковская правда» узнала мнение об этом у молодых мам Пскова.

«Чтобы получить полис, требовался не один день, - вспоминает молодая мама Ольга Герасименко. - Пока ребенок на грудном вскармливании — маме не отлучиться больше чем на три часа. Поэтому все надо было распланировать, оставить ребенка с бабушками или с родственниками и куда-то ехать, стоять в очередях. Тем более все документы получала в разных местах: свидетельство о рождении — это в ЗАГСе, полис — в ОМС. А теперь это можно сделать в одном месте, при выписке из перинатального центра. Это очень удобно».

Новой услугой осталась довольна и впервые ставшая мамой Анна Малова. Она тоже получила все необходимые документы на свою новорожденную дочь Станиславу. «Это и для себя удобно, и для ребенка. Не надо лишний раз куда-то ходить и делать эти документы. Пришел, получил и ушел», - подчеркнула девушка.

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