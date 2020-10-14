На ужасную дорогу у лицея №19 пожаловалась псковичка

22:24, 14 октября 2020, ПАИ

В Пскове у лицея № 19 ученики вынуждены ходить по большой луже, возникшей после дождя на месте разбитой дороги. С просьбой починить участок дороги жительница Пскова обратилась на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Мы не можем забрать своих детей во время дождей, так как дорога полностью затоплена, от слова «полностью»! Наши первоклашки выходят и ищут глазами родителей, а кто-то и сам выходит и прямо заскакивает в эту огромную лужу по щиколотку. Родителям не подойти, лужа почти от самого шлагбаума до входа в школу. Пока делают школьный стадион, может быть, починят кусочек дороги. Осень с дождями только началась. Решите вопрос, пожалуйста!» – местная жительница.

Ответственным за решение этой проблемы был назначен председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.