Великолукская школьница получила путевку в Артек за победу на конкурсе

17:50, 14 октября 2020, ПАИ

Ученица Булынинской средней школы Великолукского района Елизавета Терешёнок стала победителем федерального этапа конкурса «Лидер» акции «Здоровый образ жизни - путь к успеху». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», за это 16-летняя школьница получила путевку в международный детский центр «Артек».

В рамках конкурса Елизавета Терешёнок провела открытые уроки «Здорово быть здоровым», сняла видеоролики о здоровом образе жизни и выполнила ряд творческих заданий. Ее работы высоко оценила конкурсная комиссия.

«Мы постоянно отслеживали результаты акции и надеялись на победу», – рассказала куратор акции, заместитель директора по УВР Булынинской средней школы Ирина Строгова.

По ее словам, во время подготовки к конкурсу участники столкнулись с трудностями, связанными с переходом на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса.

«Работа в дистанционном режиме была нова не только для детей, но и для учителей, – пояснила Ирина Строгова. – Приходилось отправлять материалы - буклеты, видеоролики, презентации - на электронные адреса обучающихся».

Открытые уроки «Здорово быть здоровым» удалось провести в обычном режиме еще до перехода школы на дистанционное обучение.

Всероссийская социальная акция «Здоровый образ жизни - путь к успеху» проводилась с 5 февраля по 30 июня текущего года. Цель акции – сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей. В акции приняли участие 9 467 учеников из 76 субъектов России, победителями из них стали только 200 школьников. Конкурс прошел при поддержке проекта «Единой России» «Здоровое будущее».