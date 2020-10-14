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Общество

Житель Пскова просит устранить неприятный запах из подвала, затопленного нечистотами из канализации

Фото pixabay

Житель Пскова просит устранить неприятный запах из подвального помещения первого и второго подъездов в доме № 31 на улице Первомайской, затопленного нечистотами из канализации. С данной просьбой пскович обратился на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Прошу вас провести ревизию подвального помещения, так как подвал затоплен фекалиями из канализации, а в подъездах и квартирах стоит зловонный запах. Вероятно, канализационная система нашего дома была выполнена с дефектами еще при постройке или, может, дом просел со временем, тем самым нарушив стыки канализационных труб. Возможно, существуют еще какие-нибудь причины, из-за которых мы стали заложниками сложившейся ситуации. Обращение в МБУ города Пскова «Жилище» более месяца назад осталось без видимых решений», – обратился с просьбой местный житель.

Ответственным за решение этой проблемы был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

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