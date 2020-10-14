Несколько домов остались без электричества в результате ДТП в Новоржевском районе

18:32, 14 октября 2020, ПАИ

В Новоржевском районе в результате ДТП несколько домов остались без электричества. Инцидент произошёл 14 октября в 15:15, передаёт корреспондент газеты «Земля Новоржевская».

В деревне Лжун водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением на закруглении автодороги и совершила наезд на опору ЛЭП. Автомобиль получил повреждения. За рулём автомобиля находилась 48-летняя уроженка Санкт-Петербурга. В момент аварии женщина была трезва.

В результате ДТП у деревни Лжун без энергоснабжения остались семь жилых домов. В настоящее время на месте проводятся работы. Опора ЛЭП будет заменена.