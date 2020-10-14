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Общество

Вторую вакцину от коронавируса зарегистрировали в России

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Глава государства Владимир Путин рассказал о скорой регистрации третьей вакцины, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса.

«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», - сказал президент на совещании с членами правительства.

На подходе также и третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Глава государства поздравил сотрудников «Вектора» с выполнением важной задачи и поблагодарил за работу, труд и целеустремленность.

По словам Путина, чтобы остановить распространение коронавируса необходимо наращивать производство российских вакцин и обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.

По состоянию на 14 октября, в России зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом. За сутки выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19.

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