Вторую вакцину от коронавируса зарегистрировали в России
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Глава государства Владимир Путин рассказал о скорой регистрации третьей вакцины, пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса.
«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», - сказал президент на совещании с членами правительства.
На подходе также и третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.
Глава государства поздравил сотрудников «Вектора» с выполнением важной задачи и поблагодарил за работу, труд и целеустремленность.
По словам Путина, чтобы остановить распространение коронавируса необходимо наращивать производство российских вакцин и обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.
По состоянию на 14 октября, в России зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом. За сутки выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19.