В Пскове пострадала девушка при опрокидывании автомобиля

20:35, 14 октября 2020, ПАИ

На повороте на монумент Александра Невского в Пскове произошло опрокидывание автомобиля Fiat Albea. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В Пскове у памятника Александра Невскому девушка, управляя автомобилем Fiat Albea, не справилась с управлением, выехала с дороги и допустила опрокидывание автомобиля.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате ДТП пострадала сама водитель. Пострадавшую в медучреждение госпитализировала бригада скорой помощи.

На месте работали сотрудники АСС. На данный момент работают сотрудники ДПС и выясняют обстоятельства произошедшего.