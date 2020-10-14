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В Пскове пострадала девушка при опрокидывании автомобиля

На повороте на монумент Александра Невского в Пскове произошло опрокидывание автомобиля Fiat Albea. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В Пскове у памятника Александра Невскому девушка, управляя автомобилем Fiat Albea, не справилась с управлением, выехала с дороги и допустила опрокидывание автомобиля.

  • В Пскове пострадала девушка при опрокидывании автомобиля
    Фото: ПАИ
  • В Пскове пострадала девушка при опрокидывании автомобиля
    Фото: ПАИ
  • В Пскове пострадала девушка при опрокидывании автомобиля
    Фото: ПАИ
  • В Пскове пострадала девушка при опрокидывании автомобиля
    Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадала сама водитель. Пострадавшую в медучреждение госпитализировала бригада скорой помощи.

На месте работали сотрудники АСС. На данный момент работают сотрудники ДПС и выясняют обстоятельства произошедшего.

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