Всемирный день мытья рук отмечается 15 октября

07:01, 15 октября 2020, ПАИ

Всемирный день мытья рук отмечается 15 октября, сообщает calend.ru. Впервые этот день отмечали в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии.

Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп, ОРВИ и коронавирус. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке, поскольку нерегулярное мытьё рук может вызвать такие заболевания, как холера, дифтерия, пневмония, гепатит, грипп и обычная простуда, коньюнктивит, чесотка, различные грибковые заболевания.

По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую еще называют «болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если бы они тщательно мыли руки с мылом перед едой и после посещения туалета.

Поэтому такая простая гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, может спасти и спасает тысячи жизней ежедневно. Она не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает жизнь людей более комфортной и безопасной.