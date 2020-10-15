0
01:00
Михаил Ведерников поблагодарил министра культуры за внимание к Псковской области
23:58
Михаил Ведерников поздравил псковичей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы
23:28
У Кристины Асмус подтвердился COVID-19
23:16
Житель Пскова просит устранить неприятный запах из подвала, затопленного нечистотами из канализации
22:54
Оксана Федорова поздравила псковичей с Покровом Пресвятой Богородицы
22:38
Ущицкую школу в Куньинском районе капитально отремонтируют до 1 декабря
22:25
Xiaomi подшутила над Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone
Еще новости
Общество

Куприян и Устинья наступили по народному календарю

15 октября отмечается память трех мучеников, погибших за веру в начале IV века: Киприана, Иустины и Феоктиста, сообщает calend.ru.

Киприан жил в Антиохии и с детства обучался языческой философии, а достигнув зрелости, был посвящен в жрецы. В том же городе жила девица Иустина, которая не только сама приняла христианство, но и обратила в свою веру родителей. Юноша Аглаид, пытаясь соблазнить Иустину, обратился за помощью к Киприану, но, несмотря на чары жреца, девушка оставалась непреклонна. Это заставило Киприана и самого поверить в Христа. С покаянием он пришел в церковь и принял крещение.

В дальнейшем Киприан горячо проповедовал христианство и обратил в христианство столько язычников, что все капища в его епархии оказались заброшены — попросту стало некому приносить жертвы идолам. Иустина же удалилась в монастырь и стала там игуменьей. Во время гонений на христиан оба они были схвачены, язычники подвергли их мучениям и, в конце концов, казнили. Видя страдания христиан, воин Феоктист, стоявший в страже, тоже объявил себя христианином и был казнен вместе с Киприаном и Иустиной.

Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причем, как правило, мужчины молились Куприяну (Киприану), а женщине — Устинье (Иустине). В качестве жертвы бесы чаще всего выбирали пьяниц, грешников, а также сквернословов — тех, кто призывает чертей в минуты гнева или отчаяния. Говорили, что пьяницам бесы нередко являются в своем натуральном виде, лишают сна, вызывают отвращение к пище и наводят ужас. Именно этим в народе объясняли припадки «белой горячки».

Девушки на Куприяна собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поблагодарил министра культуры за внимание к Псковской области
15 октября 2020
Михаил Ведерников поблагодарил министра культуры за внимание к Псковской области
Михаил Ведерников поздравил псковичей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября 2020
Михаил Ведерников поздравил псковичей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы
У Кристины Асмус подтвердился COVID-19
14 октября 2020
У Кристины Асмус подтвердился COVID-19
Житель Пскова просит устранить неприятный запах из подвала, затопленного нечистотами из канализации
14 октября 2020
Житель Пскова просит устранить неприятный запах из подвала, затопленного нечистотами из канализации
Оксана Федорова поздравила псковичей с Покровом Пресвятой Богородицы
14 октября 2020
Оксана Федорова поздравила псковичей с Покровом Пресвятой Богородицы
Ущицкую школу в Куньинском районе капитально отремонтируют до 1 декабря
14 октября 2020
Ущицкую школу в Куньинском районе капитально отремонтируют до 1 декабря
Xiaomi подшутила над Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone
14 октября 2020
Xiaomi подшутила над Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone
На ужасную дорогу у лицея №19 пожаловалась псковичка
14 октября 2020
На ужасную дорогу у лицея №19 пожаловалась псковичка

Идет загрузка...