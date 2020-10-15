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Общество

Госдума поддержит продление дачной амнистии до 2026 года

Правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в статью 70 закона «О госрегистрации недвижимости» и статью 16 закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Как сообщает газета «Известия», этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

«По концепции законопроекта замечаний нет», — говорится в заключении правого управления.

Эта инициатива должна защитить права граждан на жилую дачную недвижимость, прокомментировал один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

Рассмотрение законопроекта планируется уже на следующей неделе — 21 октября, поддержать его готовы все фракции. 

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