Госдума поддержит продление дачной амнистии до 2026 года

08:37, 15 октября 2020, ПАИ

Правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в статью 70 закона «О госрегистрации недвижимости» и статью 16 закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Как сообщает газета «Известия», этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

«По концепции законопроекта замечаний нет», — говорится в заключении правого управления.

Эта инициатива должна защитить права граждан на жилую дачную недвижимость, прокомментировал один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

Рассмотрение законопроекта планируется уже на следующей неделе — 21 октября, поддержать его готовы все фракции.